سفيرة حياة كريمة: أطفال القرى تحدثوا عن إنجازات المبادرة ونكتشف مواهبهم

كتب الأمير نصرى

تحدثت سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، عن إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى المرحلة الـ 23 من قوافل "ستر وعافية"، قائلة:" كان حلمى أن استمع للأطفال وأجلس معهم ونفكر ونحلم معا"، حيث ذهبت لقرى بعدة محافظات واكتشفت مواهب ورأيت بكرة فى عيونهم.

وأضافت سماح أبو بكر عزت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الأطفال لا تجامل ولا تنافق، وعندما أسألهم عن مشروعات حياة كريمة يتدافعون نحوى ويتحدثون عن هذه الإنجازات.

ولفتت سماح أبو بكر عزت، إلى أن هناك طفل فى البحيرة قال لها:"حياة كريمة جعلتنا نحب بعض لأنها بنت لنا مدارس"، مؤكدة أن حياة كريمة مبادرة رائعة، والشكوى الأولى للأطفال أنهم يحتاجون لمن يتحدث إليهم ويفتح لهم قلبه.