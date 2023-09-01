"سر قوتك" فى رابع أيام المكتبة المتنقلة لقصور الثقافة ببشاير الخير بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني لليوم الرابع على التوالي، تنفيذ فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، والمقام لمدة 10 أيام بالتعاون مع بمدينة بشاير الخير (1.2)، وصندوق مكتبات مصر العامة، حرصا منها على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في المناطق الجديدة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات.

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "سر قوتك" تحدثت خلالها د. هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، عن مفهوم العنف وأشكاله، ومنها العنف المدرسي خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت أنه لابد من مناهضة العنف بكافة أشكاله، ومنع الضرب في المدارس، مؤكدة على أن سر قوة الشخص في نبذ العنف، واختتمت حديثها بتقديم مجموعة من النصائح للأطفال منها الحفاظ على نظافة المدرسة وممتلكاتها وعدم إتلاف أدواتها، واللجوء إلى الأخصائى النفسي عند حدوث مشكلة.

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، قدمت سارة رمضان ورشة حكي بعنوان "أرض سيناء" تحدثت خلالها عن أهمية الموقع الجغرافي لأرض الفيروز، وأهم ثرواتها المعدنية والأماكن الأثرية الموجودة بها، تلاها مناقشة قصص للأطفال لتعريفهم بأضرار تناول الحلويات بكثرة وخاصة على الأسنان.

وتخلل اليوم قراءة عدد من الكتب والمجلات داخل المكتبة المتنقلة، هذا إلى جانب مسابقة في المعلومات العامة إشراف عبير عمرو، وورشة لتعليم رسم البورتريه بتقنية القص واللصق، تدريب الفنان مهاب السنباوي.

واختتم اليوم المقام بإشراف جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية وورشة تلوين بالتعاون مع إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية.