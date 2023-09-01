اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سجن زعيمى جماعة "براود بويز" السابقين 17و15 عاماً بسبب هجوم الكونجرس

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:00 ص
سجن زعيمى جماعة "براود بويز" السابقين 17و15 عاماً بسبب هجوم الكونجرس الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب
وكالات

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حكم قاض أمريكى، الخميس، على زعيمي جماعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة السابقين جوزيف بيجز، وزاكارى ريل، بالسجن 17 و15 عاماً، بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونجرس في محاولة فاشلة لإلغاء هزيمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب في انتخابات 2020.


وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين. وبيجز وريل هما أول اثنين من جماعة "براود بويز" يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.

وقال القاضي كيلي إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ويعد الحكم بسجنهما مخففاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيراً من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاماً.

 


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