سجن زعيمى جماعة "براود بويز" السابقين 17و15 عاماً بسبب هجوم الكونجرس



وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي الحكمين. وبيجز وريل هما أول اثنين من جماعة "براود بويز" يصدر الحكم عليهما بعد إدانتهما بالتآمر والتحريض في الهجوم الذي وقع في السادس من يناير 2021.



وقال القاضي كيلي إنه "لا يحاول التقليل من شأن أعمال العنف" تلك، لكنه أشار إلى أن الواقعة لم تسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.



ويعد الحكم بسجنهما مخففاً وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالعقوبات في الولايات المتحدة، وأقل كثيراً من مطالب المدعين الاتحاديين بسجنهما 33 و30 عاماً.