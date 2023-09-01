اليوم السابع
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سائق الدقى يكشف تفاصيل شروعه فى قتل زميله.. والسبب خلاف على المرور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:00 ص
سائق الدقى يكشف تفاصيل شروعه فى قتل زميله.. والسبب خلاف على المرور حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف سائق متهم بالشروع في قتل زميله بالدقي، بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، وذكر المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أنه أثناء قيادته سيارته، نشبت بينه مشادة كلامية، وسائق آخر، متعلقة بأولوية المرور بالسيارة، وتحولت المشادة إلى تشابك وتشاجر، وخلال المشاجرة أشهر سلاحا أبيض، وطعن به المجني عليه، وأصابه بجرح طعني بالبطن، وفر هاربا، حتى ألقى رجال المباحث القبض عليه. 
 
واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من السائقين شهود عيان، حيث أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الدقي، انتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين سائقين، بسبب خلاف على أولوية المرور، انتهت بإصابة أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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