روسيا: طلب الدنمارك تقليص عدد موظفى السفارة "مظهر عدائى" آخر تجاه موسكو

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفى سفارتها فى كوبنهاجن من 15 دبلوماسيا إلى 5 فقط هو "مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو".

وقالت ماريا زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، "إننا نعتبر طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين فى السفارة الروسية فى كوبنهاجن من 15 إلى خمسة أشخاص بمثابة تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية التى تتبناها القيادة الدنماركية تجاه بلدنا".



وشددت زاخاروفا، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن موسكو "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر".



يشار إلى أنه فى وقت سابق من اليوم طلبت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفى السفارة الروسية فى كوبنهاجن.



ومن المحدد فى هذا الإطار أن يتم الإبقاء على 5 دبلوماسيين و20 موظفا بالحد الأقصى،علما أنه يتوجب تخفيض عدد الموظفين فى موعد أقصاه 29 سبتمبر الجاري.



وقد قامت الحكومة الروسية فى يوليو من العام الماضي، بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التى يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها. وتشمل: اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.