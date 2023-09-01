"خلية نحل" لإنجاز استاد المصرى الجديد.. ومحافظ بورسعيد: تشجيع النادى يعكس الانتماء.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأعمال الإنشائية داخل استاد النادي المصري الجديد في موقعه الحالي بنطاق حي المناخ، جاء ذلك بحضور عدد من الأجهزة التنفيذية والشركة المنفذة للمشروع، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي المصري.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على تفقد كل الأعمال الإنشائية الموجودة في موقع العمل باستاد النادي المصري الجديد، مشدداً على سرعة انتهاء الأعمال، مشيداً بالحركة السريعة لسير العمل في الموقع.

وبدأ الحفر في مارس الماضي، بعد أن تم استكمال أعمال هدم الاستاد فى أغسطس عام 2021 واستمرت لـ10 أشهر، واستهدفت أعمال الحفر 48 ألف متر مربع، بينما ستستغرق أعمال الأعمال الخرسانية التي تتم الآن لمدة 8 أشهر ويتم الاستكمال لأعمال التشطيبات والتجهيزات 10 أشهر، وسينتهي المشروع بالكامل خلال 18 شهرا من بداية الحفر.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن النادي المصري البورسعيدي أمن قومي للمحافظة، مشيرا إلى أن تشجيع النادي المصري يدل على الإنتماء للمحافظة، ويتفقد المحافظ موقع الإنشاء بشكل مستمر لمتابعة سير العمل من الأعمال الخرسانية والإنشائية الموجودة بالموقع، ويتم ذلك دورياً، وتم قبل ذلك مرافقة الجهات التنفيذية للمحافظ.

ودائماً ما يوجه المحافظ، مسئولي المشروع والمهندس عماد البرشة، عضو مجلس الإدارة للنادي ومدير عام الإسكان ببورسعيد، والمتابع للمشروع من مجلس إدارة النادي المصري، بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء استاد النادي المصري الجديد.