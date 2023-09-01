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تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:51 ص
تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق تنسيق الجامعات - ارشيفية
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة إتاحة باب تسجيل الرغبات  موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب بالمرحلة الثالثة للتنسيق، الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم. 
 
وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبا.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
 
 
 

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