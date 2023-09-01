وأفاد المركز - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - بأنه لا يزال هناك نحو 21 ألفا و700 شخص يقيمون في مراكز الإيواء، فيما تعكف السلطات حاليا على التحقق من صحة تقارير تفيد بمصرع شخص جراء الإعصار.



وتسبب الإعصار في تدمير عشرات المنازل وإحداث خسائر في البنى التحتية بقيمة 41 مليون بيزو فلبيني، وخسائر في القطاع الزراعي بقيمة 395 مليون بيزو فلبيني.