اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:31 م
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى ترعة بالصف

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 06:35 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى ترعة بالصف سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى ترعة بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة فى الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شخصا لقى مصرعه غرقا وتم العثور على جثته بإحدى الترع. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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