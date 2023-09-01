تحذيرات في اليابان من اقتراب إعصار "هايكوي" القوي جنوب غربي البلاد

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمالية اقتراب إعصار "هايكوي" القوي من جزر /ساكيشيما/ بمحافظة /أوكيناوا/ جنوب غربي البلاد بعد غد الأحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الجمعة/ - إن البحار ستكون شديدة الاضطراب، من احتمال تعرض جزيرتي /مايكو/ و/إشيجاكي/ لرياح عنيفة قوية تكفي لإسقاط شاحنات متحركة، مضيفة أنه من المحتمل أن تصل سرعة الرياح إلى ما يصل إلى 108 كيلومترات في الساعة والعواصف إلى 80 كيلومترا في الساعة.

كما أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق على الجزر، وقد يصل إجمالي ارتفاع منسوب المياه خلال 24 ساعة ما بعد ظهر يوم /الأحد/ من 100 إلى 150 ملليمترا في أجزاء الجزيرة، ما دعا المسؤولين حث الأشخاص على البقاء داخل منازلهم والابتعاد عن النوافذ نظرا للرياح الشديدة.