بولندا: انخفاض عدد محاولات عبور الحدود البيلاروسية بعد تهديد دول البلطيق

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أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى، اليوم الجمعة، أن عدد محاولات العبور غير القانونى للحدود انخفض انخفاضًا حادًا بعد تهديد بولندا ودول البلطيق بإغلاق جميع معابرها الحدودية مع بيلاروسيا.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن كامينسكى قوله لقناة تليفزيونية: "منذ اجتماعنا مع وزراء من دول البلطيق، تغير الوضع على حدودنا مع بيلاروسيا بشكل كبير، وشهدت عدد محاولات عبورها بشكل غير قانونى انخفاضًا حادًا".



وأضاف كامينسكى: "على الرغم من التصريحات العدائية للنظام، فإن ردود الفعل الأولى فى سياق المهاجرين مبشرة، كما أن أى استفزاز من جانب بيلاروسيا ستكون له عواقب".



وأوضح: "إذا كان هناك مثل هذا الاستفزاز، وإذا كان هناك حادث خطير، فسيتم إغلاق جميع المعابر الحدودية بين بيلاروسيا وأوروبا على الفور، وكذلك الطرق والسكك الحديدية والركاب وخطوط النقل؛ مما سيعزل بيلاروسيا بالكامل عن أوروبا".



وجاء التهديد يوم الإثنين الماضى عقب اجتماع بين ماريوس كامينسكي، وزير الداخلية البولندي، ونظرائه من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، الذى أعلنوا خلاله أنه إذا وقع حادث خطير على حدود بولندا أو ليتوانيا أو لاتفيا مع بيلاروسيا، فسوف يغلقون جميع المعابر الحدودية.