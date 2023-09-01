بشرى سارة.. علماء يقتربون من تطوير عقار يحمى من الإصابة بـ ألزهايمر

فاطمة ياسر

نشرت جريدة dailymail البريطانية دراسة حديثة تشير إلى أن واحداً من كل خمسة أشخاص يحمل متغيراً جينياً يحمى من مرض ألزهايمر ومرض باركنسون.

واكتشف تحليل الجينات الوراثية لمئات الآلاف من الأشخاص وجود هذا الجين المسمى DR4، والذى ثبت أنه يقلل من فرص تعرض الأشخاص المصابون بـ ألزهايمر أو مرض باركنسون لأى تطورات أو مضاعفات صحية بنسبة تزيد عن 10% فى المتوسط.

وأوضح الخبراء أن هذا الاكتشاف قد يؤدى يومًا ما إلى اكتشاف لقاح يمكن أن يبطئ أو يوقف تطور هذين المرضين، حيث قام فريق دولى، بقيادة جامعة ستانفورد فى كاليفورنيا، بدمج قواعد بيانات من العديد من البلدان لمقارنة معدل الإصابة وعمر ظهور مرض ألزهايمر ومرض باركنسون بين الأشخاص الذين يعانون من هذا المتغير.

ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم جين "DR4" كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة فى المقام الأول، وأولئك الذين لديهم هذا الجين تم تشخيصهم فى سن متأخرة مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا به.

وقال كبير الباحثين الدكتور إيمانويل مينوت: "فى دراسة سابقة وجدنا أن الأشخاص الذين يحملون جين DR4 يكونوا أقل عرضة لمرض باركنسون ونفس الشىء فى ألزهايمر، لافتا أن العامل الوقائي لمرض باركنسون له نفس التأثير الوقائى فيما يتعلق بمرض ألزهايمر".

وقام الباحثون أيضًا بتحليل بيانات عن أدمغة أكثر من 7000 مريض بـ ألزهايمر بعد تشريح جثثهم، ووجدوا أن حاملي جين DR4 لديهم عدد أقل من التشابكات من بروتين يسمى تاو، بالإضافة إلى ظهور الأعراض لاحقًا، مقارنة بأولئك الذين لا يحملون المتغير الجيني.

وأوضح الفريق البحثي الطبي أن اللقاح الذي يجعل DR4 "يعمل بجدية أكبر" يمكن تطويره لتأخير أو إبطاء تقدم مرض الزهايمر وربما مرض باركنسون، ومع ذلك، فإن هذا لن يفيد سوى واحد من كل خمسة أشخاص يحملون المتغير الجيني.



خمس الأشخاص يحملون جين يقي من الزهايمر

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على مرض ألزهايمر، من خلال هذا الأسئلة والأجوبة.

ما مرض ألزهايمر؟

هو مرض يصيب الدماغ، حيث يؤدي تراكم البروتينات غير الطبيعية إلى موت الخلايا العصبية، ويعمل علي تعطيل أجهزة الإرسال التي تحمل الرسائل في المخ، ويؤدي إلى انكماش الدماغ، فيعاني أكثر من 5 ملايين شخص من هذا المرض في الولايات المتحدة، حيث يعد السبب الرئيسي السادس للوفاة، ويعاني منه أكثر من مليون بريطاني.

ما أعراض ألزهايمر في بداية الإصابة؟

-فقدان الذاكرة قصيرة المدى

-الارتباك

-التغيرات السلوكية

-تقلب المزاج

بعد مرور فترة من الإصابة كيف تتطور حالة ألزهايمر؟

-فقدان شديد للذاكرة، ونسيان أفراد العائلة المقربين، والأشياء أو الأماكن المألوفة.

-الشعور بالقلق والإحباط بسبب عدم القدرة على فهم العالم، ما يؤدي إلى السلوك العدواني

- في النهاية فقدان القدرة على المشي.

- سيحتاج الأغلبية في النهاية إلى رعاية على مدار 24 ساعة.