انطلاق رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى إلى الأرض غداً

ومن المقرر أن تتم رحلة العودة على مدار يومي السبت والأحد، حيث يتم انفصال المركبة عن محطة الفضاء الدولية غدا السبت فى تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما إتمام رحلة العودة إلى الأرض سيكون يوم الأحد فى تمام الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 8:30 صباحًا.

وستبث وقائع تلك الرحلة مباشرة عبر الموقع الرسمي لمركز محمد بن راشد للفضاء، وبهذه المناسبة تم إطلاق هاشتاج #ترجع_بالسلامة_سلطان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سلطان النيادي، خلال هذه المهمة التي امتدت لـ 6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

وشملت مهمة سلطان جانب مجتمعي أيضًا، تبلور في سلسلة "لقاء من الفضاء"، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص، ما بين طلاب ومحبي للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.