اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند تعتزم استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين فى أكتوبر المقبل

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:16 م
الهند تعتزم استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين فى أكتوبر المقبل البرلمان الهندى
أ ش أ

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 يعتزم البرلمان الهندى استضافة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين؛ للمشاركة فى اجتماع ينعقد خلال الفترة بين الـ 12 و14 من شهر أكتوبر المقبل، لمحاولة بناء دعم سياسى للالتزامات الدولية.

ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية عن مسؤول قوله: "بما إن البرلمانيين يسهمون بدور مهم فى توجيه الحكومات المعنية، فإن اجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين تهدف إلى إضفاء بعدًا برلمانيًا للحوكمة العالمية، ورفع الوعى وبناء دعم سياسى للالتزامات الدولية وضمان ترجمة ذلك بفاعلية إلى حقائق وطنية".


تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع المقبل يعد التاسع لبرلمانات دول مجموعة العشرين، الذى بدأ خلال فترة رئاسة كندا للمجموعة خلال عام 2010.

 

 


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