المفوضية الأوروبية توافق على استخدام لقاح "كوفيد-19" المعدل لحملات التطعيم الخريفية في الدول الأعضاء‎

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وافقت المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" المعدَّل تحت مسمى Comirnaty XBB.1.5، والذي طورته شركة "بيونتيك - فايزر" الأمريكية.. مؤكدة أن هذا اللقاح يمثل معلما هاما آخر في مكافحة الوباء، وهذا هو التكيف الثالث لهذا اللقاح للاستجابة للمتغيرات الجديدة للفيروس التاجي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - أن هذا اللقاح مصرح به للبالغين والأطفال والرضع فوق 6 أشهر.

وتماشيا مع التوصيات السابقة الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، يجب أن يحصل البالغون والأطفال من سن 5 سنوات الذين يحتاجون إلى التطعيم على جرعة واحدة، بغض النظر عن تاريخ التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وأضاف البيان، أن هذا الترخيص يأتي بعد تقييم صارم من قبل وكالة الأدوية الأوروبية، في إطار آلية التقييم المتسارعة، لذلك وافقت المفوضية على تسويق هذا اللقاح المعدل بموجب إجراء سريع للسماح للدول الأعضاء بالاستعداد في الوقت المناسب لحملات التطعيم في الخريف والشتاء.