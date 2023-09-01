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المستندات المطلوبة وشروط وإجراءات استخراج رخصة بائع بالأسواق

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:01 ص
المستندات المطلوبة وشروط وإجراءات استخراج رخصة بائع بالأسواق الأسواق - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء خدمة استخراج رخصة بائع بالأسواق سواء لأول مرة أو تجديدها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- بحث اجتماعي.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- صورة الشهادة الصحية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- عدد 2 صورة شخصية للبائع.

6- الإيصال الدال على سداد الرسوم.

7- ما يفيد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

ثالثا: الإجراءات

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، منها (طلب ترخيص بالهدم للمباني غير الآيلة للسقوط - طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي - تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة - طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل - طلب قيد اتحاد شاغلين - صورة طبق الأصل من قرار هدم - طلب تجديد رخصة مصعد - طلب رخصة تشغيل مصعد - طلب تصالح على مخالفة).


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