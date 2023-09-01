المدينة الرياضية ببورسعيد ملتقى البطولات.. تستقبل مئات الآلاف من الرياضيين سنوياً.. صور

بورسعيد - محمد عزام

المدينة الرياضية .. صرح رياضي وثقافي واجتماعي عملاق في محافظة بورسعيد، بات هو الأول من نوعه علي مستوي المدينة ومحافظات القناة الثلاث لما يملكه من ملاعب مؤهلة لبطولات دولية ويستضيف مئات الآلاف من الرياضيين سنوياً.

تُمارس في المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد والتي تقع بين أحياء الزهور والضواحي، في أحد أكبر المناطق الشعبية بالمحافظة، الرياضات العديدة مثل : "كرة القدم، الطائرة، السلة، اليد، والسباحة، الهوكي، ألعاب القوى، التايكوندو، الكاراتيه، وغيرهم"، ولذلك فهي جاذبة لكل الأهالي في محافظة بورسعيد.

يُعد هذا الصرح الرياضي العملاق، أحد أكبر المشروعات الرياضية التى تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة، وتعتبر مدينة رياضية متكاملة ببورسعيد لما تضمه من مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية التى تخدم أبناء بورسعيد .

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ل "اليوم السابع"، أن القرية تعتبر واحدة من أحدث وأفضل القرى الرياضية وتساهم بشكل كبير في دعم خطط المحافظة لتنشيط السياحة الرياضية بجانب سياحة المؤتمرات، موضحاً أنها تشهد العديد من البطولات الدولية كالعربية والأفريقية.

وأشار إلى المحافظة، بدأت تجني ثمار البنية التحتية في مجال الرياضة، فأقيمت مؤخراً البطولة الأفريقية لكرة السرعة بمشاركة 11 دولة و 400 لاعب، وكذلك استقبال 1550 متسابق في بطولة بورسعيد للغوص والإنقاذ، هذا بالإضافة إلى استقبال براعم وناشئي مصر من المحافظات المصرية للاختبار في مشروع "كابيتانو مصر" .

وخلال أيام قليلة ماضية، استقبلت المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، البطولة الأفريقية السادسة لكرة السرعة وبطولة الأندية الإفريقية، التي افتتحها المحافظ وسط أجواء احتفالية، وتم توفير كافة الدعم اللوجيستي بما يضمن سير فعاليات البطولة في هدوء وانتظام مع توفير كافة سبل الراحة للمشاركين في البطولة.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت جاهزة تماما لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية او الدولية، والتي تساهم في الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد ضمن خطط المحافظة للارتقاء بالقطاع السياحي والرياضي، والتوسع في الأنشطة الرياضية.

واستضافت المدينة، لاعبو 11 دولة أفريقية "مصر، السودان، جنوب السودان، ليبيا، الكاميرون، تنزانيا، الصومال، كينيا، موريتانيا، جزر القمر، والجزائر"، وما يقارب من 400 لاعب ولاعبة وجهاز فني وإداري ومدربين وحكام.

وفي نفس السياق، وعلى حمام السباحة الأوليمبي في المدينة الرياضية تم استقبال 1550 لاعبا ولاعبة، يمثلون 37 نادياً ومركز شباب وأكاديمية رياضية من داخل بورسعيد وعدد من المحافظات الأخري وهم : أكاديمية أجيال، نادي التجديف، نادي الشرق، نادي العمال، نادي الفنار، النادي المصري، نادي المنطقة الإقتصادية، أكاديمية الهضبة، نادي أولمبيا، نادي بنى عبيد، نادي التوكيلات الملاحية، نادي جزيرة الورد، مركز شباب سمنود، نادي صيد المحلة، مركز شباب إستاد بورسعيد، مركز شباب الزهور، مركز شباب سبورتنج، مركز شباب إستاد المنصورة، مركز شباب شطا، مركز شباب ميت غمر، نادي المريخ، نادي الديرس، نادي الصيد المصري، نادي العبد، نادي المستقبل، نادي المنصورة، نادي بورسعيد، نادي جامعة المنصورة، نادي دكرنس، نادي شربين الرياضي، نادي كفر الشيخ، نادي منشية الجنيدى، نادي ميت غمر، نادي هواة الصيد، نادي هيئة قناة السويس في بطولة منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ.

ويُعد هذا الصرح الرياضي مكاناً لتربية النشء من خلال استقبال اختبارات مشروع "كابيتانو مصر" الذي استقبلته المدينة الرياضية من المتقدمين المرحلة الثانية من "كابيتانو مصر " بمشاركة محافظات ( دمياط - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد)

أُقيمت المدينة الرياضية ببورسعيد على مساحة 76 ألف متر مربع، ويضم حمام سباحة أوليمبي، وحمام سباحة تدريبي، وصالة مغطاة، وملعب هوكى ومبنى مدرجات الهوكى، ومبنى اجتماعي، ومجمع للإسكواش، و(5) ملاعب خماسية لكرة القدم، وملعبين تنس، وملعبين متعدد الأغراض، و 6 ساحات نزال، وملعب كرة قدم قانونى، ومنطقة لألعاب الأطفال.