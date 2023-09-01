العراق يعلن بدء مشروع الربط السككى مع إيران

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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، أنه سيتم غدًا وضع الحجر الأساس للبدء فى أعمال تنفيذ مشروع الربط السككى (البصرة - شلامجة) لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة العراقية باسم العوادى - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - : "إنه سيتم غدًا وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ مشروع الربط السككى (البصرة - شلامجة)، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران"، منوهًا بأن وضع حجر الأساس جاء بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333) والمتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.



وأضاف المتحدث أن هذا المشروع الحيوى يعد من مشروعات النقل المهمة فى المنطقة، وسيسهم أيضًا وبشكل فعال، فى نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.



وأكد المسؤول العراقى أن هذا المشروع يأتى فى مقدمة مشروعات نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، وتعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة فى إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.