السكة الحديد توقع عقد تطوير نظم سكك القاهرة - بنى سويف بطول 125 كم

كتب سيد الخلفاوى

شهد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع عقد مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة في في قطاع القاهرة / بني سويف بطول 125 كم وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي ( تالس اسبانيا / اوراسكوم) ، وحيث قام بالتوقيع كل من المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر و فريناندو اورتيجا مديرعام شركة تالس اسبانيا و فادي مجدي رئيس قطاع النقل بشركة أوراسكوم، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية،

وأوضح الوزير اهمية هذا التوقيع الذى يهدف إلى استبدال نظام الريلاى الكهربائى الحالى بنظام إشارات الكتروني حديث ( SIL 4) لتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان، لافتا الى انه يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولى ممثل في تالس اسبانبا والقطاع الخاص المحلي، ممثلا في أوراسكوم وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمحلي في مشروعات وزارة النقل، مضيفا أن المشروع يتكون من عدد 17 برج اشارات وعدد 65 مزلقان و أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بهذا الخط سيساهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات و تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، مضيفا أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

و روعى فى التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ونقل الخبرة.

جدير بالذكر انه في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الاشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط (الاسكندرية / القاهرة /اسوان) قد تم نهو اعمال تطوير نظم الاشارات وتجديدات السكة علي خط القاهرة / اسكندرية بطول إجمالي ٢٠٨ كم ونهو أعمال مشروع تطوير نظم الاشارات وتجديدات السكة علي خط بني سويف/ أسيوط بطول ٢٥٠ كم وتم نهو اعمال تطوير نظم الاشارات علي خط أسيوط/ سوهاج / نجع حمادي بطول ١٨٠ كم بنسبة تتجاوز ٩٠% وجاري العمل في مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات علي خط نجع حمادي / الاقصر بطول ١١٨ كم كما تمت الموافقة والتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة علي خط الاقصر / السد العالي لاستكمال خطة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.