الدفاع البريطانية: روسيا أنشأت حاجزا من السفن الغارقة لحماية جسر القرم

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها، أن روسيا أنشأت حاجزا تحت الماء من السفن الغارقة لردع الهجمات على جسر القرم الذى تعتمد عليه البلاد لوجستيا، وفقا لصحيفة الجارديان.

وذكرت الوزارة -في تغريدة لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا أن "مضيق كيرتش يعد بمثابة عنق الزجاجة أمام الدعم اللوجستي العسكري للقوات الروسية في خيرسون وزاباروجيا، حيث تعتمد روسيا بشكل كبير على جسر القرم والعبارات لعبور المضيق".

وأوضحت الدفاع البريطانية، أن روسيا توظف مجموعة واسعة من الدفاعات السلبية كمولدات الدخان والحواجز تحت الماء إلى جانب تدابير الدفاع النشطة كأنظمة الدفاع الجوي لتعزيز قدرة المعابر المائية على البقاء وتقليل الأضرار الناجمة عن الهجمات المستقبلية.

وأكدت أن لجسر القرم أهمية بالغة من جانب الخدمات اللوجستية والرمزية لروسيا ما يدفعها لاتخاذ تلك التدابير للحماية الشاملة.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من 29 أغسطس 2023، تؤكد الصور أن روسيا أنشأت حاجزا تحت الماء من السفن الغارقة لردع هجمات المركبات السطحية غير المأهولة على جسر القرم.

وكانت روسيا أنشأت جسر القرم المعروف أيضًا باسم جسر كيرتش بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، حيث يمتد الجسر الذي يبلغ طوله 12 ميلا والذي يتضمن طريقاً منفصلاً وسكك حديدية على مضيق كيرتش ويربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.