اليوم السابع
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الخارجية الروسية: سنرفض أى إعلان قد تصدره مجموعة العشرين إن لم يعكس موقفنا

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:14 م
الخارجية الروسية: سنرفض أى إعلان قد تصدره مجموعة العشرين إن لم يعكس موقفنا لافروف
موسكو (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف رفض موسكو أى إعلان قد يصدر عن قمة مجموعة العشرين المقررة فى الهند، إن لم يعكس موقف روسيا تجاه الأزمات الدولية .

وقال لافروف - فى كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الغرب يعمل على إثارة قضية أوكرانيا في أي اجتماع تعقده مجموعة العشرين، رغم أن دور المجموعة الأساسى يتمحور حول سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم".

وأضاف أنه في حال أرادوا إعادة تحديد أولويات المجموعة فإن الجانب الروسي أوضح للجميع موقفه إزاء النزاعات، والتي تعود جذورها إلى الحروب التي أطلقها الغرب في العالم .

وأشار وزير الخارجية إلى أن مثل هذه الخطوات ستقوض الدور الأساسي لمجموعة العشرين، وروسيا سترفض أي إعلان قد تتبناه المجموعة في قمتها المقبلة إن لم يعكس الموقف الروسى.

من جانب أخر، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن نشر منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا لن يساهم في تخفيف التوتر وحل النزاع. 

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، تعليقًا على تصريحات بشأن فتح خط إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا - "من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا لن يسهم في تخفيف حدة التوتر وتسوية الصراع حول أوكرانيا". 

وأضاف بيسكوف قائلا "نحن ننظر لهذه التصريحات بشكل سلبي، وأي منشأة لإنتاج الأسلحة تُطلق علينا ستصبح هدفًا لقواتنا المسلحة". 

 


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