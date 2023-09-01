الخارجية الروسية: سنرفض أى إعلان قد تصدره مجموعة العشرين إن لم يعكس موقفنا

وقال لافروف - فى كلمة ألقاها بمعهد موسكو للعلاقات الدولية أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الغرب يعمل على إثارة قضية أوكرانيا في أي اجتماع تعقده مجموعة العشرين، رغم أن دور المجموعة الأساسى يتمحور حول سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم".

وأضاف أنه في حال أرادوا إعادة تحديد أولويات المجموعة فإن الجانب الروسي أوضح للجميع موقفه إزاء النزاعات، والتي تعود جذورها إلى الحروب التي أطلقها الغرب في العالم .

وأشار وزير الخارجية إلى أن مثل هذه الخطوات ستقوض الدور الأساسي لمجموعة العشرين، وروسيا سترفض أي إعلان قد تتبناه المجموعة في قمتها المقبلة إن لم يعكس الموقف الروسى.