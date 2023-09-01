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الجيش السورى يدمر مواقع تابعة لمسلحين فى ريفى حماة وإدلب

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:00 ص
الجيش السورى يدمر مواقع تابعة لمسلحين فى ريفى حماة وإدلب عناصر من الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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أعلن الجيش السوري أنه، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسى، الخميس، استهدف مقرات التنظيمات االمسلحة فى ريفى حماة وإدلب، بضربات جوية وصاروخية، أسفرت عن تدميرها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي، بأن هذه الضربة الصاروخية جاءت ردا "على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب".

وأضافت الوزارة أنه "عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت القوات السورية بالشراكة مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدميرها بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، بينها راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".


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