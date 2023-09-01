التضامن: مضاعفة الدعم النقدى لأهالى شمال سيناء ليشمل 36 ألف أسرة.. صور

كتب مدحت وهبة شمال سيناء محمد حسين

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة لمحافظة شمال سيناء، استهلتها بلقاء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى ديوان عام المحافظة، وعقب ذلك توجهت إلى منطقة الشيخ زويد، لتفقد المساكن الجارى رفع كفاءتها، ولتهيئتها لسكن آمن كريم للأسر، ومتوقع الانتهاء من تلك العمليات فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.

وفى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لأهالى الشيخ زويد، أعلنت القباج قرارا بمضاعفة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة لسد الاحتياجات الأساسية فى المرحلة الحالية، خاصة مع دخول المدارس وتماشياً مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار فى الوقت الحالى.

وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعى لتحفيز الأسر للعمل ودوران عجلة الإنتاج، مع أهمية وجود مصدر دخل وليس الاعتماد على الدعم أو المساعدات فقط، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى مشروعات تمكين اقتصادى تصل قيمتها إلى 94 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الإنتاج المطروحة ما بين انتاج حيوانى وغذائى وخدمى وتجارى، ومشروعات لعصر الزيتون، وأخرى لاستنباط الشعير ولإنتاج العلف، بالإضافة إلى المشروعات الحرفية والصناعات اليدوية للحفاظ على التراث السيناوى.

وفيما يخص الأطفال، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير 2600 شنطة مدرسية ولعب للأطفال بمنطقة الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى تعاون مؤسسة مصر الخير فى إقامة أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية للأطفال، مستهدفين إدخال الفرحة على قلوبهم وإشعارهم بالروح الإيجابية بالعودة لمسقط رأسهم واستشراف مستقبل جديد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية بشمال سيناء والاستثمار فى البشر يهدف إلى ترسيخ الاستقرار والأمن المجتمعى والوحدة الوطنية، حيث ترتأى خطة التنمية والدمج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى إلى التوسع فى أنشطة التمكين الاقتصادى والدعم المجتمعى المتكامل للأسر الأولى بالرعاية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص فى توزيع الموارد، هذا مع أهمية التركيز على الاستثمار فى رأس المال البشرى لأطفال سيناء، ولأسرهم المستهدفة، بغية تحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى والصحى والتعليمى، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومع منظمات المجتمع المدنى سواء داخل سيناء أو خارجها.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ستوقع بروتوكولات تعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى وحفر الآبار وإنشاء وتطوير حضانات طفولة مبكرة، ورعاية الأيتام مع 6 جمعيات أهلية فى سيناء، مع الحرص على التركيز على منطقتى الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى الحسنة نخل والعريش وبئر العبد.

وأوضحت القباج أنه فى إطار استراتيجية تعمير وتنمية شمال سيناء قدمت وزارة التضامن الاجتماعى العديد من التدخلات، ففى الحماية الاجتماعية تم تقديم الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية " تكافل وكرامة" سواء كان الدعم كامل أم جزئى والتحقق من حصولهم على بطاقات تموين غذائى وبطاقات دعم الخبز بالتنسيق مع وزارة التموين إلى 36 ألف أسرة، بما يشمل حوالى 140 ألف فرد بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه مصرى سنوياً.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تشاركت مع الجمعيات الأهلية للمساهمة فى توفير سلع غذائية إضافية للأسر، وأنشطة ترفيهية للأطفال.

أما فيما يتعلق بخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة أفادت القباج أنه تم استخراج بطاقات خدمات متكاملة وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى 4467 مستفيد بتكلفة 420 ألف جنيه، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة إلى 23 حالة للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة 40 ألف جنيه، وجارى إنشاء 2 مركز تأهيل شامل لذوى الإعاقة بكل من بئر العبد والشيخ زويد بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأوضحت القباج أن التدخلات الصحية والتعليمية تمت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، حيث تم رفع كفاءة 100 مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف ورفع كفاءة 56 فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، كما تم تقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على 100 ألف كرتونة مواد غذائية و110 ألف كيلو لحوم مجمدة.

وتم حفر ورفع كفاءة آبار، حيث تم رفع كفاءة 11 بئر بقرية الشلاق بالشيخ زويد، وجار تطوير ورفع كفاءة 70 بئر، بالإضافة إلى محطة تحلية تكفى لسد احتياجات 15 ألف أسرة بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه، وتنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية، حيث تم تنظيم 1173 ندوة باجمالى يقرب 59 ألف مستفيد وتنفيذ 11 ألف 267 زيارة منزلية ويتبع المحافظة 18رائدة اجتماعية بتكلفة 750 ألف جنيه، كما هناك تعويضات مقررة من صندوق تكريم أسر الشهداء إلى 3 آلاف من أسر الشهداء والمصابين بتكلفة 195 مليون جنيه، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء حتى مارس الماضى بلغت ما يقرب من 220 مليون جنيه.