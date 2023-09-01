الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابى فى الأنبار

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية فى محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إنه بعملية استباقية وجهد استخبارى مميز ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثامن عشر، تم نصب كمين محكم فى سيطرة 160 كيلو، وعلى إثره ألقى القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".



وأضاف البيان أن الإرهابى كان يقاتل فى صفوف عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية، مؤكدًا أنه تم تسليمه إلى جهة الطلب أصوليًا.



وفى السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات استباقية واسعة ضمن مناطق الرحالية بالأنبار.



وقالت الخلية - فى بيان - إن "قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها نفذت عمليات استباقية واسعة من عدة محاور ضمن مناطق الرحالية (وادى ثميل ووادى القذف) فى صحراء غربى الأنبار"، مبينة أن "ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قائد القوات البرية والقادة الميدانيين".

وأضافت أن "العملية تمت بإسناد من قبل القوة الجوية وطيران الجيش".