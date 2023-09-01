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الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبنانى "بعدم عرقلة" دوريات حفظ السلام

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 04:00 ص
الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبنانى "بعدم عرقلة" دوريات حفظ السلام عناصر من الجيش اللبنانى - أرشيفية
وكالات

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صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني لوقف "وضع العراقيل" أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال تنفيذها لمهامها.

كما ينص القرار على "ضمان حرية عمل قوات حفظ السلام، بما يسمح لها تنفيذ دوريات معلنة وغير معلنة دون تقديم إشعار مسبق للجيش اللبناني".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ضغط عدد من المسؤولين اللبنانيين لإلغاء أحد بنود القرار، والذي عرض على المجلس للمرة الأولى العام الماضي، والذي يتيح لقوات الـ "يونيفيل" عدم تقديم إشعار للجيش للبناني بدورياتها.

لكن المجلس تجاهل الطلب وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل "إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها".

 


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