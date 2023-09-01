الأردن يعلن الانضمام لتحالف الأمن البحرى الدولى

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، انضمامها لتحالف الأمن البحرى الدولى (IMSC)، ومقره مملكة البحرين.

وذكرت القيادة العامة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذا الإعلان يأتى استمرارا لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس فى تحقيق الأمن البحرى على المستويين الإقليمى والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد.



وأشارت إلى أن هذا التحالف البحرى ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية، فهى عضو فعّال فى قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ عام 2008، والذى من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة (قوة الواجب المختلطة 152) مرتين، فى عامى 2016 و2019، وقيادة (قوة الواجب المختلطة 151) فى عام 2022.



كما قامت القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعى بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردنى للأنظمة المسيرة فى قيادة القوة البحرية الأردنية عام 2022.



الجدير بالذكر أن الانضمام لتحالف (IMSC) سيعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فى الأمن الدولى والإقليمي.