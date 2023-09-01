اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:55 ص
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اعرف كيفية عرض منتجاتك على المنصة الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:00 ص
اعرف كيفية عرض منتجاتك على المنصة الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج المنصة الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سوهاج محمود مقبول

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منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات بهدف المساهمة في تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحفيز كافة شرائح المجتمع من الجنسين على الدخول في مجال العمل الحر تشجيع العاملين في القطاع غير الرسمى على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من التسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة.
 
والمنصة هي موقع إلكتروني تفاعلى بادر الجهاز بإنشائه على شبكة المعلومات الدولية في عام 2018 لإتاحة مختلف المعلومات والخدمات المالية وغير المالية وكذلك المبادرات القومية ذات الصلة والمبادرات الأخرى التى تنفذها مختلف الجهات بما يواكب تحديات العصر ومتطلباته من حيث تفعيل التعامل عن بعد والتطبيقات التكنولوجية والتحول الرقمى.
 
اليوم السابع يقدم لأصحاب المشروعات الصغيرة بمحافظة سوهاج كيفية عرض المنتجات الخاصة بمشروعاتهم على المنصة من أجل تسويقها:
 
1 – الدخول من الحساب الخاص بصاحب المشروع على منصة الصغيرة.
 
2  - اختار من القائمة إدارة المنتجات والخدمات.
 
3 – اختار إدارة المنتجات والخدمات.
 
4 – سوف تظهر للمستخدم شاشة بالخدمات والمنتجات الموجودة ويتم إضافة منج من خلال علامة إضافة خدمة أو منتج.
 
5 – قم بإدخال بيانات المنتج المراد إضافتها ويتم تحميل صورة المنتج المراد عرضه.
 
6 – بعد الانتهاء من الخطوات السايقة سوف تتم مراجعة الطلب بإضافة المنتج والموافقة عليه.
 
 

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