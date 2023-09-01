اعترافات لصوص اللوحات الإرشادية بالطرق : سرقنا 11 لوحة باستخدام منشار حديدى

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن الشخصين المتهمين بسرقة اللوحات الإرشادية من الطريق العام فى منطقة الوراق، اعترفا بتنفيذ سرقة 11 لوحة وعارضة حديدية باستخدام منشار حديدى.
وقال المتهمين خلال التحقيقات ، إنهما يجمعا تلك اللوحات من الطرق العامة ويبوعها كخردة حديد لدى عميلهما سئ السمعه ويحققا من وراها أرباح مالية كبيرة.
ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة ، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة اللوحات الإرشادية وأعمدة تثبيتها من الطرق العامة ،وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.
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