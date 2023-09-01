اليوم السابع
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الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:34 م
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احذروا ارتفاع الأمواج.. رفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:20 م
احذروا ارتفاع الأمواج.. رفع الرايات الحمراء والصفراء على شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء على الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم استقرار حالة البحر ، وتم رفع الراية الحمراء على جميع الشواطئ مع نسبة اقبال متوسطة، فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الامواج، والتى رفعت الراية الصفراء التحذيرية اليوم، وهناك 6  شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الابراج فوق الابراج، ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه
 
 
 

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