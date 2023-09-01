"إيكواس" تنفى صحة المعلومات عن عرض فترة انتقالية على الانقلابيين فى النيجر

وكالات

نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) صحة المعلومات عن عرض رئيس نيجيريا بولا تينوبو فترة انتقالية لمدة 9 أشهر على الانقلابيين في النيجر.

وقالت "إيكواس" في بيان، نشر على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن لجنة المجموعة انتبهت إلى الأنباء حول "ما يسمى بالفترة الانتقالية التي عرضتها "إيكواس" على النيجر".

وأضافت أن "النبأ المنشور باللغة الفرنسية والذي يعتقد أنه نشر من قبل وكالة "فرانس برس"، يعتبر غير صحيح ويجب النظر إليه بمثابة خبر كاذب".

وأكدت أن "مطالب مجلس رؤساء دول وحكومات "إيكواس" واضح، إذ على السلطات العسكرية في النيجر أن تعيد النظام الدستوري فورا من خلال إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى المنصب".