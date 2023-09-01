إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا، اليوم الجمعة، الأولى من شهر سبتمبر، من قبل المصطافين والزائرين على عروس البحر المتوسط من محافظات الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة، للاستمتاع بشواطئ عروس البحر المتوسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرزاق، أن نسبة الإقبال على شواطئ القطاع الشرقى وصلت إلى 80%، بينما كانت نسب إشغال القطاع الغربى 35%.

وطالبت السياحة والمصايف المترددين على شواطئ القطاع الغربى، بعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالمساحات الآمنة المحددة للنزول والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى (احجز كرسيك على البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكترونى، حيث تتميز محافظة الاسكندرية بـ64 شاطئ لاستقبال المصطافين.

وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام ، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.