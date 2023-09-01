إعلان القائمة النهائية للمرشحين لعضوية "الوطنى الاتحادى" بالإمارات غدًا

إيمان حنا

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات اجتماعها الرابع ، حيث استعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي للقائمة غداً، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، كما استعرضت قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في تاريخ 11 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 23 يوماً. وفق"الإمارات اليوم".

وأكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية، وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المتمثلة في نظام «التصويت الهجين»، الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة (4-6) من أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس يوم 7 من أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، ثمن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة عبدالرحمن العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لديهم، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.

وقال إن اللجنة الوطنية للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من جوانبها كافة، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة.

ودعا أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني، والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لأن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.

أضاف العويسأ أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي سوف تسهم في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره، وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة.