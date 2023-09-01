إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية ورفع 2245 طن مخلفات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات مجالس مدن ومراكز الحامول، وقلين، وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية، في مهدها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة إزالة فورية في المهد ل 5 حالات، عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بقريه النشاوي، على مساحة 120م، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بقرية زوبع على مساحة 100م، وإزالة حصيرة خرسانية تعدي على الأرض الزراعية على مساحة 120م بناحية كوبرى 10، وفك شدة خشبية لصبة سمل خرساني بناحية قرية تيرة على الأرض الزراعية على مساحة120م، وفك شدة خشبية معدة لعمل سمل خرساني علي مساحه 200م تقريبا تعدي علي أرض زراعية بقريه 18 المنصور.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد، بقريه ميت الديبة وعزبه الحارس وعزبه خورشيد، على مساحة قيراطين، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ، للحفاظ على أراضى أملاك الدولة.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية، بقرية روينه، وقرية الروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، وإيقاف الأعمال من المهد، وإزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية، موجهاً بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

وشهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالتعاون مع الجهاز العام للنظافة والتجميل بالمحافظة، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئه، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة ال14، شملت رفع الإشغالات ،وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2245 طن من المخلفات. وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2245 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكداً على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول. وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقاً للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.



ازالة المخلفات بسيدي غازي



استمرار رفع المخلفات



جانب من ازالة التعديات



جانب من رفع المخلفات



رفع المخلفات بالحامول



رفع المخلفات بدسوق واستمرار الحملات