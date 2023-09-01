إحالة متهمة بسرقة الهواتف فى المطاعم والمواصلات العامة للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الجمالية، إحالة فتاة للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة سرقة الهواتف المحمول من المطاعم والاتوبيسات .

ادلت فتاة متهمة بسرقة هواتف المحمول بالقاهرة ،باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث ،حيث قالت المتهمة انها تخصصت فى سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب المغافلة.

وأضافت المتهمة انها اعتادت استقلال وسائل المواصلات فى اتوبيسات النقل العام ومترو الإنفاق، وتراقب الضحية وفى لحظة مغافلة تقوم بسرقته، كما انها تدخل المطاعم وتقوم بسرقة الهواتف المحمول التى يتركها المواطنين على "ترابيزة الطعام"، مشيره إلى أنها تقوم ببيع الهواتف المحمولة لاحد التجار فى منطقة الجمالية بثمن بخس لعمله انها من متحصلات سرقة.

ولجأت سيدة لسرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب المغافلة في القاهرة، حيث نجحت في ارتكاب 3 وقائع سرقات، مؤكده على اعتمادها على خفة يدها في السرقة وانشغال المواطنين في الشوارع.

وتمكنت الجهود من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين) حال ترددها على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الجمالية لعرض "هاتف محمول" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمناقشتها أقرت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترفت بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب .. وتم بإرشادها ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنها ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف , واتهموها بالسرقة.