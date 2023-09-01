إحالة مالك مطعم للمحاكمة بتهمة الغش التجارى فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة مالك مطعم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى بعدما ضبط فى محله كمية من الدواجن مجهولة المصدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها "مجهولة المصدر"، وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.