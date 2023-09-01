إحالة تاجر لمحكمة الجنح بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية بالقطامية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة القطامية، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من المحل عمله كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات - بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل عمله المُشار إليه، وعُثر بداخل المخزن على 1083 قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.