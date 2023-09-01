

وقال كيريلينكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" في 31 أغسطس، قتل الروس أحد السكان المحليين في منطقة دونيتسك - وبالتحديد في بلدة ميرن بينما أصيب شخص آخر في المنطقة".



وأضاف المسئول الأوكراني أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي شن يوم أمس الأول قصفا ضد الإقليم أسفر عن مقتل اثنين من سكان منطقة دونيتسك وأصاب خمسة آخرين.