أطعمة ومشروبات تجنب تناولها فى الإفطار

هناك العديد من العناصر الغذائية التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار، للحفاظ على صحتك، ولذا عليك الابتعاد عنها للحصول على صحة جيدة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes"، ومنها:
القهوة
كتبت فاطمة ياسر
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