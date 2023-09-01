أطعمة ومشروبات تجنب تناولها فى الإفطار

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من العناصر الغذائية التي يجب تجنبها في وجبة الإفطار، للحفاظ على صحتك، ولذا عليك الابتعاد عنها للحصول على صحة جيدة، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع "hindustantimes"، ومنها:



-القهوة: شرب القهوة أول شيء في الصباح يمكن أن يزيد من مستويات الكورتيزول، لأنه يكون الهرمون بالفعل في الجانب الأعلى مع آلية الجسم الطبيعية التي تحاول أن تجعلنا نشيطين، وتناول القهوة سيزيد من هرمون الكورتيزول ويؤثر سلبًا على التوازن الهرموني، ويزيد من ضغط الدم وغيرها من المشكلات المشابهة. يعد تناول القهوة بعد الإفطار خيارًا أفضل، إذا كنت لا تستطيع العمل بدون الكافيين.



- عصائر الفاكهة: عصائر الفاكهة لا تحتوي على الألياف، وتناولها أول شيء في الصباح يمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم، فيجب على الأشخاص المصابين بداء السكري وغيره من الاضطرابات الأيضية تناول الفاكهة بدلاً من العصير لإدارة حالتهم. تعتبر مياه الليمون وعصير الخيار والساتو من المشروبات البديلة التي يمكن أن تحل محل كوب عصير الفاكهة الخاص بك.



-حبوب الإفطار: في حين أن حبوب الإفطار قد تبدو صحية للوهلة الأولى، إلا أنها في الواقع معالجة بدرجة عالية وتحتوي على القليل جدًا من الحبوب الكاملة، مع نسبة عالية من السكر وعدم كفاية الألياف، فهي خيار سيئ لبدء صباحك.



- الفطائر : قد تكون الفطائر خيارًا سريعًا ومريحًا في ساعات الصباح المزدحمة عندما لا يستطيع الناس في بعض الأحيان التفكير في وجبة إفطار مناسبة لمعالجة آلام الجوع. ومع ذلك، فإن تناول هذه الأشياء أولًا في الصباح يمكن أن يمهد الطريق للرغبة في تناول طعام غير صحي طوال اليوم، ويتركك بطاقة أقل وإنتاجية أقل. لذا كن حذرا.