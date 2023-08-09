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يربط 6 أكتوبر بالقاهرة.. تعرف على نسب التنفيذ بالخط الرابع للمترو.. فيديو

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 02:00 م
يربط 6 أكتوبر بالقاهرة.. تعرف على نسب التنفيذ بالخط الرابع للمترو.. فيديو محطة حدائق الأشجار
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يرصد أعمال تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والجارى تنفيذه للربط بين مناطق 6 أكتوبر ومناطق شارع الهرم ومحافظة القاهرة. 
 
ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.

محطة الرماية

الخط الرابع للمترو

مترو الانفاق

الرماية



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