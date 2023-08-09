وكيل "تضامن بنى سويف" تبحث تنفيذ 400 مشروع للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج فرصة

استقبلت الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، مسئول جمعية الأورمان لبحث تكثيف التعاون المشترك والتنسيق للبدء في تنفيذ 4000 مشروع ضمن مكون نقل الأصول ببرنامج "فرصة"، والذي يستهدف إقامة مشروعات للأسر الأكثر احتياجا من مستفيدى تكافل وكرامة، كما تم الاتفاق على خطة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمواد الغذائية، حضر اللقاء رامي الأباصيري منسق مكون نقل الأصول ببرنامج فرصة.
على جانب آخر، قامت الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزيارة تفقدية لدار أهالينا لرعاية المسنين، وذلك للاطمئنان على المقيمين بالدار ومتابعة احتياجاتهم.
كما قامت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزيارة تفقدية لمؤسسات الأيتام بجمعية رعاية المؤسسات ببني سويف والتي تضم أيضا الحضانة الأيوائية ومركز الإرشاد النفسي وكان في استقبالها محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المؤسسات وزينب محمد أحمد مسئول المؤسسات وبعض أعضاء مجلس الإدارة رافقها خلال الزيارتين فاروق الغزالي مدير إدارة الأسرة والطفولة.
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