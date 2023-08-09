وكيل "تضامن بنى سويف" تبحث تنفيذ 400 مشروع للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج فرصة

على جانب آخر، قامت الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزيارة تفقدية لدار أهالينا لرعاية المسنين، وذلك للاطمئنان على المقيمين بالدار ومتابعة احتياجاتهم.

كما قامت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف بزيارة تفقدية لمؤسسات الأيتام بجمعية رعاية المؤسسات ببني سويف والتي تضم أيضا الحضانة الأيوائية ومركز الإرشاد النفسي وكان في استقبالها محمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المؤسسات وزينب محمد أحمد مسئول المؤسسات وبعض أعضاء مجلس الإدارة رافقها خلال الزيارتين فاروق الغزالي مدير إدارة الأسرة والطفولة.