وزير الاقتصاد التونسى والمنسق الأممى المقيم يبحثان فرص تعزيز التعاون

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بحث وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيّد مع أرنود بيرال المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس، التعاون القائم بين بلاده والمنظمة الأممية وبرامج الدعم الفني والمشاريع الجاري تنفيذها لا سيما المتعلق منها بالتنمية البشرية و دعم ريادة الأعمال لفائدة الشباب والمرأة ومقاومة الفقر و غيرها من البرامج.



واستعرض الجانبان - بحسب بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم - تقدم تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى جانب البرامج المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة في هذا الاتجاه، في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 و المخطط التنموي 2023-2025 بما يعزز تصدر تونس المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال.



وأكد الجانبان - خلال اللقاء - أهمية تفعيل صندوق التشغيل و الشباب الذى تم إقراره مؤخرا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة ، مشددين على أهمية هذا الصندوق في تجسيم برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال خاصة للشباب والمرأة و توفير الفرص لإحداث مواطن شغل جديدة وللاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية الي جانب دفع التنمية خاصة في الجهات والمناطق الداخلية.



وأكد الجانبان أهمية تعبئة الموارد المالية الضرورية لهذا الصندوق بالتعاون مع الشركاء على المستوي الثنائي ومتعدد الأطراف بما يضمن له الاستدامة والنجاعة في تحقيق الأهداف المرجوة مع الحرص على توفير التكوين والمرافقة اللازمتين للمستفيدين ضمانا لنجاح المشاريع واستمرارها.