هيئة الدواء المصرية عضوا أساسيا بشبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت هيئة الدواء المصرية انضمامها إلى شبكة المختبرات الرقابية الأفريقية، وذلك فى نهاية مشاركتها باجتماع أعضاء لجنة اللقاحات التابعة لمنتدى جودة الأدوية الأفريقية، الذى نظمته وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى (نيباد) خلال يومى 7 و 8 أغسطس الجاري، بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

وقالت هيئة الدواء، إنه تم خلال الاجتماع مراجعة ما تم الانتهاء منه لإنشاء شبكة المختبرات الرقابية بقارة أفريقيا من قبل الخبراء التابعين لدستور الأدوية الأمريكى.

ويأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل الدعم والخبرات مع الدول الأفريقية، وتماشياً مع رؤية الهيئة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للتميز التنظيمي لتقديم الدعم لدول أفريقيا.