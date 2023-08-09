نيويورك تايمز: بايدن يقيد الاستثمارات الأمريكية فى الصين بسبب مخاطر أمنية

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط الإدارة الامريكية لإصدار قيود جديدة على الاستثمارات الأمريكية في بعض الصناعات المتقدمة في الصين ، وهي خطوة وصفها مؤيدوها بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي.

قالت نيويورك تايمز، ان الاجراء سيكون من أولى الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة وسط صدام اقتصادي مع الصين لتضييق الخناق على التدفقات المالية الصادرة. ويمكن أن يمهد الطريق لمزيد من القيود على الاستثمارات بين البلدين في السنوات المقبلة.

ستمنع القيود شركات الأسهم الخاصة ورأس المال من الاستثمار في بعض قطاعات التكنولوجيا في الصين، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات المتقدمة ، في محاولة لوقف تحويل الدولارات الأمريكية والخبرة إلى بكين.

كما سيتطلب من الشركات التي تقوم باستثمارات في نطاق أوسع من الصناعات الصينية الإبلاغ عن هذا النشاط ، ما يمنح الحكومة رؤية أفضل في التبادلات المالية بين الولايات المتحدة والصين، واكد مسئولون ان القيود على الاستثمار ستستهدف قطاعات قليلة يمكن ان تساعد الجيش الصيني، في سعي أمريكا لمكافحة التهديدات الأمنية وليس تعطيل الاعمال التجارية المشروعة مع بكين

اشارت الصحيفة الى ان إدارة بايدن سعت إلى تهدئة العلاقات مع الصين مؤخرا، فأرسلت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين ومسؤولين كبار آخرين للتحدث مع نظرائهم الصينيين. وجادل مسؤولو بايدن في خطاباتهم الأخيرة بأن الإجراءات المستهدفة المتخذة ضد الصين تهدف فقط إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة ، وليس الإضرار بالاقتصاد الصيني.

في الوقت نفسه ، واصلت إدارة بايدن الضغط من أجل "إزالة المخاطر" عن سلاسل التوريد الحرجة من خلال تطوير الموردين خارج الصين، وقد عززت بشكل مطرد قيودها على بيع تقنيات معينة إلى الصين ، بما في ذلك أشباه الموصلات للحوسبة المتقدمة.

ولكن إلى جانب فحص الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة بحثًا عن المخاطر الأمنية ، فقد تركت الحكومة الأمريكية التدفقات المالية بين أكبر اقتصادين في العالم كما هي إلى حد كبير. قبل بضع سنوات فقط ، كان صناع السياسة الأمريكيون يعملون على فتح الأسواق المالية الصينية أمام الشركات الأمريكية.

وجادل آخرون بأن التقييد سيضع الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي في وضع غير مجدي ، لأن الدول الأخرى تواصل إقامة شراكات تكنولوجية مع الصين ، والصين ليس لديها نقص في رأس المال.