نصائح تحميك من الإصابة بالاكتئاب.. أبرزها التخلص من السمنة

النظام الغذائي الذي تتبعه قد يكون السبب في زيادة فرص إصابتك بالاكتئاب، فالتعرض للإصابة بالأمراض العقلية المختلفة كالاكتئاب تعد من الأسباب، وأكد التقرير المنشور خلال موقع " healthline"، أن هناك مجموعة من الخيارات الغذائية التي تحسن أعراض وسلوكيات الإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية المختلفة، وثبت أن تناول نظام غذائي صحي يقلل هذا الأمر.

وقدم التقرير بعض الأطعمة المهمة التي تقلل الإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى، ومنها:

-مضادات الأكسدة:

-علاج مشاكل المعدة:

-التخلص من السمنة:

-أطعمة تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب:

ثبت أن تناول الأطعمة المضادة للأكسدة لها دور كبير في تقليل الإصابة بالأمراض العقلية كالاكتئاب ومنها، التوت والبروكلي، والفراولة، والكركم، والحبوب والخضراوات والفواكه المختلفة.المعدة هي أساس الإصابة بالأمراض، فعند علاج جميع مشاكلها كسوء الهضم أو التعرض للإصابة بجراثيم المعدة، فأنت تحافظ على الصحة العقلية، ولذا عليك تناول الزبادي والفواكه والخضراوات، للحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية.الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 55٪ ، بينما الأشخاص المصابون بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 58٪، أمر معقد ولكن هذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية، ولذا يجب التخلص والقضاء علي السمنة بشكل سريع، لتجنب الإصابة بالاكتئاب.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة ، والكربوهيدرات المكررة التي تزيد الالتهاب سوءًا، وقد يؤدي النظم الغذائية الغنية بالدهون والسعرات الحرارية إلى تفاقم أعراض القلق ، وتشجع على فقدان الذاكرة ، وقد يؤثر تناول الملح بكميات كبيرة أيضًا سلبًا على الصحة العقلية.