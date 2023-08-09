وأكد محافظ شبيلي السفلى محمد إبراهيم برى - فى تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن إنفجار اللغم الأرضي تسبب فى مقتل ستة مدنيين وإصابة 12 آخرين كانواعلى متن حافلة أثناء مرورهم في الطريق الرابط بين منطقتي قوريولي وشلنبود، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى منطقة شلنبود لتلقي العلاج.

