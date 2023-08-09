وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن من أهم القضايا التي سيناقشها مفوض الأمم المتحدة، تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان وقضايا العدالة والمساءلة، والعنف ضد المرأة، وحرية التعبير.