يعقد مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا فى بغداد، يستعرض فيه نتائج زيارته لبغداد، والتى استغرقت 4 أيام التقى خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطنى، وكذلك مسؤولين رفيعى المستوى فى حكومة إقليم كردستان ومسؤولين فى البصرة.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن من أهم القضايا التي سيناقشها مفوض الأمم المتحدة، تأثير تغيّر المناخ على حقوق الإنسان وقضايا العدالة والمساءلة، والعنف ضد المرأة، وحرية التعبير.
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