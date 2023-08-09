نيويورك (أ ش أ)

يعقد مفوّض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا فى بغداد، يستعرض فيه نتائج زيارته لبغداد، والتى استغرقت 4 أيام التقى خلالها بكبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والقضائيين على المستوى الوطنى، وكذلك مسؤولين رفيعى المستوى فى حكومة إقليم كردستان ومسؤولين فى البصرة.