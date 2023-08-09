معاون وزير الزراعة: منظومة الإرشاد والتوعية والتكويد حسنت من جودة المنتج المصرى

محمد شعلان

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، أن صادرات مصر الزراعية تشهد قفزات متتالية خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى العام 2023، قائلا: "بذلنا جهود كبيرة لتحقيق طفرت زراعية وقطاع الزراعة واجه تحديات في عملية الصادرات وتم التغلب عليها".

وأوضح الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة اليوم، اليوم الأربعاء، أنهم يطبقون منظومة في عملية الإرشاد والتوعية الزراعية وهذا أثر على جودة المنتج الزراعي المصري، مفيدا بأنه يتم تطبيق منظومة التكويد من الحقل حتى الوصول إلى المستهلك".

وتابع: "منظومة التكويد بنعرف من خلالها مصدر التقصير ويتم معالجته، وفي تنسيق مع الكثير من دول العالم لجودة المنتج، كما أن معامل وزارة الزراعة حاصلة على شهادات دولية، وفي طفرات متتالية في كل عام بعد اللي قبله".