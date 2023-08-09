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مصرع عامل سقط داخل ماكينة كبس كراتين بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:26 م
مصرع عامل سقط داخل ماكينة كبس كراتين بمدينة 6 أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فقد عامل حياته داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية سقط داخل ماكينة كبس كراتين، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر. 
 
توصلت تحريات رجال المباحث أن عامل اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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مدينة أكتوبر

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