مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى كوم حمادة ووادى النطرون بالظهير الصحراوي للمحافظة مما أسفر عن مصرع شخصين و إصابة3 أخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون مما ادى الى مصرع شخص وإصابة 3 أخرين بكسور وكدمات بانحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وفى مركز كوم حمادة لقى شخص مصرعه إثر اصطدامه لأحد قطارات خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية بالقرب من قرية كفر مجاهد .وتم نقل جثة المتوفى إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزى.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث .

يذكر ان الظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة قد شهد إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى بمركز وادى النطرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتقديم العناية الطبية.