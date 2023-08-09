مصادرة 1000 لتر سولار من محطة وقود دون ترخيص فى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين من المرور على محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت على النحو التالى:تحريرمحضر رقم 13697 جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطه تموين سيارات بناحيه شبرا النخله - بلبيس لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ على 1000 لتر سولار.

وتحريرمحضر رقم 5007 جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية سعدون - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وتحرير محضر رقم 5009 جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، تحريرمحضر رقم 5010 جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.